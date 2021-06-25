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«МастерШеф. CELEBRITY» випуск 4: чи зможе хтось перевершити кулінарний талант Надії Матвєєвої?

25.06.2021

Завтра, 26 червня, о 21:00 відбудеться показ 4 випуску грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті»! Найяскравіші зірки зійдуться в поєдинку на головній кухні країни, щоб показати, хто з них гуру кулінарії. Що ж буде в четвертому випуску шоу?

На кухні «МастерШеф. CELEBRITY» в кулінарному поєдинку зійдуться знамениті білявки і брюнетки. Світлі голови українського шоу-бізнесу: Олена Шоптенко, Ірина Федишин та Світлана Вольнова, ― і палкі чорнявки: Надія Матвєєва, Мішель Андраде і Саша Заріцька. Телеведуча Надія Матвєєва не просто кулінариня з багаторічним досвідом, але ще й подружка Ектора Хіменеса-Браво! Чи стане вона джокером у команді синіх, і чи зможуть блондинки підкорити смакові рецептори суддів?

Судді: Ектор Хіменес-Браво і Дмитро Танкович.

Video: «МастерШеф. CELEBRITY» випуск 4: чи зможе хтось перевершити кулінарний талант Надії Матвєєвої?

У 4 випуску Мастер Шеф Селебріті учасники будуть готувати фаршировані перці. Подробиці 4 випуску Мастер Шеф Селебріті в матеріалі

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