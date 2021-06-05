Виктор Шайдецкий — самый молодой участник шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3! Несмотря на это, 21-летний шеф смог дойти до суперфинала проекта и получить предложение о сотрудничестве от самого Эктора Хименеса-Браво! А что еще изменилось в жизни Виктора Шайдецкого после шоу? Читайте прямо сейчас!

Как изменилась ваша жизнь после проекта?

Меня начали узнавать люди на улице, выросло число подписчиков. Появились фанаты, больше уверенности в себе. А так, стараюсь оставаться таким, каким был до проекта, только более обдуманным.

С кем из участников шоу вы продолжаете общаться?

Больше всего, наверное, с Колей и Стеллой. Но, на самом деле, я общаюсь почти со всеми! С Радеком могу созвониться, с Русланом, Виталиком, Леней.

Были ли у вас мысли о том, чтобы пойти на следующий сезон «МастерШеф. Профессионалы» и все-таки одержать победу?

А зачем? Я уже на 3 сезоне все показал. Все, что мог и не мог. По-моему, уже смысла нет. Да и еще раз переживать такие эмоции довольно сложно… Я вымотался сильно. Это очень хорошая проверка себя на прочность, но второй раз такое переживать я не хочу.

Как отреагировала ваша семья на новость о том, что вы прошли в суперфинал?

Семья хорошо это восприняла. Жена очень поддерживала. И если бы не поддержка жены, то мне было бы очень сложно.

Как вы думаете, чего вам не хватило для победы?

Тут сложно сказать… Скорее всего, опыта и доли организованности. У меня были очень достойные соперники, было очень интересно и сложно им противостоять. По поводу победы — мне кажется, победа, лично для меня, не главное, потому что я стал на голову выше и увереннее в себе, чем до проекта.

Вы работаете в компании у Эктора Хименеса-Браво на новой для себя должности. Сейчас вам сложнее работать, чем в «Аляске»?

Работа сложная, потому что это мой первый опыт на новой позиции. Я набиваю шишки и стараюсь работать над своими ошибками, если их допускаю. А так мне очень нравится, это безумно интересно, и для меня это — колоссальный опыт! Мне все нравится! Надеюсь, не подведу Эктора и все будет хорошо. А в «Аляске» я проработал всего два месяца. И это, наверное, мой самый маленький опыт работы в ресторане. Я там работал по некоторым причинам: потому что Коля мой друг и мы вместе преодолевали карантинные проблемы. Я дождался новых, интересных предложений и сразу от них ушел.

А трудно было работать в «Аляске»?

Нет, нетрудно. Это хороший ресторан, и мне прекрасно в нем работалось.

Что вы порекомендуете людям, которые мечтают попасть на 4 сезон «МастерШеф. Профессионалы»?

Не бойтесь бросать вызовы. Только нужно их бросать себе, а не другим поколениям. И все повара, которые смотрят «МастерШеф. Профессионалы» и думают: «А, вот этот конкурс простой! Вот тут я сделал бы вот так, а вот тут — вот так», ― я был на их месте, точно так же придумывал бы и решал какие-то конкурсы. Потом попал на проект ― и все было абсолютно по-другому! И я всем говорю о том, чтобы приходили и пробовали. Это очень интересно, необычно и сложно!

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