Віктор Шайдецький ― наймолодший учасник шоу «МастерШеф. Професіонали»-3! Незважаючи на це, 21-річний шеф зміг дійти до суперфіналу проєкту і отримати пропозицію про співпрацю від самого Ектора Хіменеса-Браво! А що ще змінилося в житті Віктора Шайдецького після шоу? Читайте просто зараз!

Як змінилося ваше життя після проєкту?

Мене почали впізнавати люди на вулиці, зросла кількість підписників. З’явилися фанати, більше впевненості в собі. А так, намагаюся залишатися таким, яким був до проєкту, тільки більш обдуманим.

З ким із учасників шоу ви продовжуєте спілкуватися?

Найбільше, напевно, з Колею і Стеллою. Та, насправді, я спілкуюся майже з усіма! З Радеком можу зідзвонитися, з Русланом, Віталиком, Льонею.

Чи були у вас думки про те, щоб піти на наступний сезон «МастерШеф. Професіонали» і все-таки здобути перемогу?

А навіщо? Я вже на 3 сезоні все показав. Усе, що міг і не міг. По-моєму, вже сенсу немає. Та й ще раз переживати такі емоції доволі складно… Я виснажився сильно. Це дуже хороша перевірка себе на міцність, але ще раз переживати я не хочу.

Як відреагувала ваша сім’я на новину про те, що ви пройшли в суперфінал?

Сім’я добре це сприйняла. Дружина дуже підтримувала. І якби не підтримка дружини, то мені було б дуже складно.

Як ви думаєте, чого вам не вистачило для перемоги?

Тут важко сказати… Швидше за все, досвіду і частки організованості. У мене були дуже гідні суперники, було дуже цікаво і складно їм протистояти. Щодо перемоги ― мені здається, перемога, особисто для мене, не головне, бо я став на голову вище і впевненіше в собі, ніж до проєкту.

Ви працюєте в компанії в Ектора Хіменеса-Браво на новій для себе посаді. Зараз вам складніше працювати, ніж в «Алясці»?

Робота складна, бо це мій перший досвід на новій позиції. Я набиваю ґулі і намагаюся працювати над своїми помилками, якщо їх допускаю. А так, мені дуже подобається, це дуже цікаво, і для мене це колосальний досвід! Мені все подобається! Сподіваюся, не підведу Ектора і все буде добре. А в «Алясці» я пропрацював лише два місяці. І це, напевно, мій найменший досвід роботи в ресторані. Я там працював з деяких причин: бо Коля мій друг і ми разом долали карантинні проблеми. Я дочекався нових, цікавих пропозицій і відразу від них пішов.

А важко було працювати в «Алясці»?

Ні, неважко. Це хороший ресторан, і мені прекрасно в ньому працювалося.

Що ви порадите людям, які мріють потрапити на 4 сезон «МастерШеф. Професіонали»?

Не бійтеся кидати виклики. Тільки треба їх кидати собі, а не іншим поколінням. І всі кухарі, які дивляться «МастерШеф. Професіонали» і думають: «А, ось цей конкурс простий! Ось тут я зробив би ось так, а ось тут ― ось так», ― я був на їхньому місці, точно так само придумував і вирішував якісь конкурси. Потім потрапив на проєкт ― і все було абсолютно по-іншому! І я всім кажу про те, щоб приходили і пробували. Це дуже цікаво, незвично і складно!

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