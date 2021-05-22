С первых минут в 16 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-3 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Однако не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-3 в 16 выпуске, уже сейчас.

На конкурсе черных сегодня было жарко! За место в проекте боролись: Элеонора, Лилия, Николай Мыгаль и Владислав. Они сразу подошли к рабочим поверхностям, на которых стояли черные коробки. Под ними профи нашли продуктовые наборы с телекастинга, но из них нужно было приготовить кардинально другие блюда. Однако участников ждал еще один сюрприз: всю девайсную посуду нужно было сделать самостоятельно! Поэтому под коробками были пергамент, пакеты, фольга и все остальное, из чего можно было сделать противень, сковороду, доску для нарезки продуктов. На приготовление блюд судьи выделили полтора часа.

Элеонора приготовила цветы из тыквы и рубленые бычьи яйца с грибами. Презентация сразу поразила судей своей красотой, а на вкус это была идеальная композиция и новое прочтение блюда с кастинга. Лилия приготовила тартар из ягненка с каперсами, базиликом, розмарином, различными видами чипсов и винным соусом. Блюдо кардинально отличалась от того, которое было на кастинге, но нарезка тартара была неправильной, а каперсы не ощущались в данном блюде.

Владислав приготовил закуску из баклажанов и грибов с тремя видами сыра и трюфелями. Визуально блюдо имело неприглядный вид, а общая комбинация всех элементов была простой. Николай сделал карпаччо из обжаренной утки с карамелизированным корнем петрушки и мороженым из облепихи, шоколада и кофе. На вид блюдо было неопрятным, потому что куски утки были большими, в противовес корню петрушки. Утка была несоленой и вообще безвкусной.

Хуже всех с заданием сегодня справился Николай. Именно поэтому в 16 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 покинул Николай Мыгаль.

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