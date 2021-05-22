З перших хвилин у 16 випуску «МастерШеф. Професіонали»-3 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Однак не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-3 в 16 випуску, уже зараз.

На конкурсі чорних сьогодні було спекотно! За місце в проєкті боролися: Елеонора, Лілія, Микола Мигаль і Владислав. Вони одразу підійшли до робочих поверхонь, на яких стояли чорні коробки. Під ними професіонали знайшли продуктові набори з телекастингу, проте з них треба було приготувати кардинально інші страви. Однак на учасників чекав ще один сюрприз: увесь девайсний посуд вони мусили зробити самотужки! Тому під коробками були пергамент, пакети, фольга і все інше, з чого можна було зробити деко, пательню, дошку для нарізання продуктів. На приготування страв судді виділили півтори години.

Елеонора приготувала квіти з гарбуза і рублені бичачі яйця з грибами. Презентація одразу вразила суддів своєю красою, а на смак це була ідеальна композиція і нове прочитання страви з кастингу. Лілія приготувала тартар із ягняти з каперсами, базиліком, розмарином, різними видами чипсів і винним соусом. Страва кардинально відрізнялася від кастингової, проте нарізка тартару була неправильною, а каперси в ній не відчувалися.

Владислав приготував закуску з баклажанів та грибів з трьома видами сиру і трюфелями. Візуально страва мала непривабливий вигляд, а загальна комбінація всіх елементів була простою. Микола зробив карпачо з обсмаженої качки з карамелізованим коренем петрушки та морозивом з обліпихи, шоколаду і кави. Вигляд страва мала неохайний, бо шматки качки були великими, на противагу кореню петрушки. Качка була несолоною і взагалі без смаку.

Найгірше із завданням сьогодні впорався Микола. Саме тому в 16 випуску шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 залишив Микола Мигаль.

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