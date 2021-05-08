С первых минут в 14 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-3 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Однако не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-3 в 14 выпуске, уже сейчас.

На адской битве черных сегодня соревновались: Элеонора, Николай Люлько, Виталий, Лиля и Николай Мыгаль. В начале конкурса участники избрали поверхность, за которой должны были провести следующих полтора часа. После этого они подняли коробки на поверхностях и нашли под ними джойстик от приставки, шнурки, утюг, зубную щетку и расческу. Участникам нужно было создать съедобную пару к своему предмету, чтобы сложился идеальный дуэт.

Элеонора сделала для джойстика от приставки игровую консоль из шоколадного бисквита с орехами, заварным кремом и малиновым соусом. Эктору понравилась идея с приставкой, презентация и вкус самого десерта. Виталий к шнуркам приготовил десерт в виде кеда. Он подал брауни с орехами и крем-чизом с карамельным яблоком и мандаринами. Эктор был недоволен внешним видом блюда, ведь десерт был не похож на кед, и вкусы были слишком сладкими.

Николай Люлько приготовил креветки, кальмары и мидии с эмульсиями из мидий и желе. Из этого всего он сделал помятую рубашку в пару к утюгу. Вкусы блюда хорошо сочетались, а морепродукты понравились судьям. Николай Мыгаль сделал к щетке тюбик с зубной пастой, внутри которого были лимонный мусс, белковый бисквит и шоколад. Эктору понравился крем, который действительно напоминал обветренную зубную пасту. В целом десерт получился не очень опрятным, но детали имели выигрышный вид, как и вкусовые качества блюда.

Лилия к расческе сделала зеркало из песочного теста, крема из шоколада и сыра дор блю, облепихового кюли с сиропом агавы и желе из лимона и лайма. Десерт не имел зеркального эффекта и идеальной толщины, однако вкус блюда понравился всем судьям без исключения.

Хуже всех с сегодняшним конкурсом черных справился Виталий Нужный, поэтому именно он покинул кухню «МастерШеф. Профессионалы»-3 в 14 выпуске.

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