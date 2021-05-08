З перших хвилин у 14 випуску «МастерШеф. Професіонали»-3 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Однак не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-3 в 14 випуску, уже зараз.

На пекельній битві чорних сьогодні змагалися: Елеонора, Микола Люлько, Віталій, Ліля і Микола Мигаль. На початку конкурсу учасники обрали поверхню, за якою мали провести наступні півтори години. Після цього вони підняли коробки на поверхнях і знайшли під ними джойстик від приставки, шнурки, праску, зубну щітку і гребінець. Профі мусили створити їстівну пару до свого предмета, щоб склався ідеальний дует.

Елеонора зробила для джойстика від приставки ігрову консоль із шоколадного бісквіту з горіхами, заварним кремом та малиновим соусом. Ектору сподобалися ідея з приставкою, презентація і смак самого десерту. Віталій приготував до шнурків десерт у вигляді кеда. Він подав брауні з горіхами та крем-чизом з карамельним яблуком та мандаринами. Ектор був незадоволений зовнішнім виглядом страви, адже десерт був не схожий на кед і на смак занадто солодкий.

Микола Люлько приготував креветки, кальмари і мідії з емульсіями із мідій та желе. Із цього всього він скомпонував зім’яту сорочку в пару до праски. Смаки страви добре поєднувалися, а морепродукти сподобалися суддям. Микола Мигаль зробив до щітки тюбик із зубною пастою, всередині якого були лимонний мус, білковий бісквіт і шоколад. Ектору сподобався крем, який справді скидався на обвітрену зубну пасту. Загалом десерт вийшов не дуже охайним, проте деталі мали виграшний вигляд, як і смакові якості страви.

Лілія в пару до гребінця зробила дзеркало з пісочного тіста, крему з шоколаду та сиру дор блю, обліпихового кюлі з сиропом агави і желе з лимону та лайму. Десерт не мав дзеркального ефекту та ідеальної товщини, проте смак страви сподобався всім суддям без винятку.

Найгірше із сьогоднішнім конкурсом чорних упорався Віталій Нужний, тому саме він залишив кухню «МастерШеф. Професіонали»-3 у 14 випуску.

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