«МастерШеф. Профессионалы»-3 выпуск 14: кто потопит сам себя в конкурсе «Плавающие острова»?

Уже завтра, 8 мая, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидят долгожданный 14 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем будут удивлять участники в четырнадцатом выпуске? Читайте прямо сейчас!

На кухне «МастерШеф. Профессионалы»-3 кулинары проявят свои таланты в индивидуальном конкурсе. Девятке предстоит презентовать «плавающие острова»! Судьи вдохновятся классическим австралийским блюдом «поплавок» – это мясной пирог, который плавает в гороховом супе – и попросят участников приготовить авторское блюдо по такому же принципу! Одна составляющая должна плавать в другой, и при этом гармонично сочетаться. Смогут ли профи за полтора часа придумать и приготовить такое сложное блюдо, к тому же по авторскому рецепту? И кто отправится домой после битвы черных?https://www.stb.ua/masterchef/ru/2021/02/27/mastershef-professionaly-3-pochemu-vladimir-yaroslavskij-gotovil-vmeste-s-uchastnikami-na-kuhne-shou/https://www.stb.ua/masterchef/ru/2021/02/27/mastershef-professionaly-3-pochemu-vladimir-yaroslavskij-gotovil-vmeste-s-uchastnikami-na-kuhne-shou/