(Русский) «МастерШеф. Профессионалы»-3 выпуск 14: кто потопит сам себя в конкурсе «Плавающие острова»?

«МастерШеф. Професіонали»-3 випуск 14: хто потопить сам себе в конкурсі «Плавучі острови»?

Уже завтра, 8 травня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачать довгоочікуваний 14 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивуватимуть учасники в чотирнадцятому випуску? Читайте просто зараз!

На кухні «МастерШеф. Професіонали»-3 кулінари проявлять свої таланти в індивідуальному конкурсі. Дев’ятці доведеться презентувати «плавучі острови»! Судді надихнуться класичною австралійською стравою «поплавок» – це м’ясний пиріг, який плаває в гороховому супі – і попросять учасників приготувати авторську страву за таким самим принципом! Один складник повинен плавати в іншому, і при цьому гармонійно поєднуватися. Чи зможуть профі за півтори години вигадати і приготувати таку складну страву, до того ж за авторським рецептом? І хто поїде додому після битви чорних?