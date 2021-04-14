Неля Бадамшина на прошлой неделе покинула шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3. Неля — шеф-повар в развлекательном центре в Кропивницком. Закончила профильный техникум, после чего пошла работать в детское кафе. Также работала в Европе, но перед карантином вернулась из Финляндии домой. А как изменилась жизнь девушки после участия в самом крутом кулинарном шоу страны? Читайте прямо сейчас!

Как изменилась ваша жизнь после проекта?

Так как я из небольшого городка Центральной Украины и сейчас нахожусь здесь, меня начали после проекта узнавать! Люди фотографируются со мной, что очень приятно. Вообще, я получила огромное количество приятных слов от многих людей. А сейчас мы вместе со знакомым шеф-поваром помимо основной работы проводим гастро-ужины. Нас приглашают во многие рестораны и кафе.

С кем из участников «МастерШеф. Профессионалы»-3 продолжаете общение?

Больше всех я общаюсь с нашей тройкой: Владиславом Цымбалюком и Колей Овчаренко. Мы просто очень много времени проводили вместе, общались, учились, снимали тиктоки (смеется. — Прим. ред.). Также общаюсь с Лилей, Стеллой, Лидой и Мариной.

Вы пошли бы на 4 сезон «МастерШеф. Профессионалы»?

На 4 сезон я бы уже не пошла. Разве что гостьей, если пригласят… Я уже и так в истории проекта «МастерШеф. Профессионалы»!

Как отреагировали ваши родители, когда узнали, что вы прошли в двадцатку?

Они верили в меня до последнего! Они были очень довольны мной, постоянно поддерживали и помогали.

Как вы думаете, чего вам не хватило для того, чтобы пройти дальше?

Я не считаю, что мне чего-то не хватило… Скорее всего, Вселенная дала мне очень хороший шанс. Нужно ценить то, что имеешь, ведь быть среди тринадцати лучших — это уже хорошо! Всему свое время.

Что бы вы порекомендовали участникам, которые мечтают попасть в 20-ку?

Нужно хорошо учить кухни разных стран мира, если не знаете. Нужно прокачивать стрессоустойчивость, креативное мышление, прорабатывать речь. Чтобы не только вкусно готовить, а и красиво и грамотно презентовать блюдо и доносить свои мысли. Также советую развивать память, логику, интуицию и чувствовать себя уверенно перед камерами.

Как вы готовились к проекту?

Когда я только прилетела из Финляндии, увидела у Эктора пост об анкете на «МастерШеф. Профессионалы»-3. Я ее заполнила, мне перезвонили — и понеслась! Думаю, на проект ты должен идти уже подготовленным. Это самое главное!

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