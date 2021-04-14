Неля Бадамшина минулого тижня залишила шоу «МастерШеф. Професіонали»-3. Неля ― шеф-кухар у розважальному центрі в Кропивницькому. Закінчила профільний технікум, після чого пішла працювати в дитяче кафе. Також працювала в Європі, але перед карантином повернулася з Фінляндії додому. А як змінилося життя дівчини після участі в найкрутішому шоу країни? Читайте просто зараз!

Як змінилося ваше життя після проєкту?

Оскільки я з невеликого містечка Центральної України і зараз перебуваю тут, мене почали після проєкту впізнавати! Люди фотографуються зі мною, що дуже приємно. Взагалі, я отримала величезну кількість приємних слів від багатьох людей. А зараз ми разом зі знайомим шеф-кухарем крім основної роботи проводимо гастро-вечері. Нас запрошують у багато ресторанів і кафе.

З ким із учасників «МастерШеф. Професіонали»-3 продовжуєте спілкування?

Найбільше я спілкуюся з нашою трійкою: Владиславом Цимбалюком та Колею Овчаренком. Ми просто дуже багато часу проводили разом, спілкувалися, вчилися, знімали тіктоки (сміється. ― Прим. ред.). Також спілкуюся з Лілею, Стеллою, Лідою і Мариною.

Ви пішли б на 4 сезон «МастерШеф. Професіонали»?

На 4 сезон я вже не пішла б. Хіба що гостею, якщо запросять… Я вже й так в історії проєкту «МастерШеф. Професіонали»!

Як відреагували ваші батьки, коли дізналися, що ви пройшли до двадцятки?

Вони вірили в мене до останнього! Вони були дуже задоволені мною, постійно підтримували і допомагали.

Як ви думаєте, чого вам не вистачило для того, щоб пройти далі?

Я не вважаю, що мені чогось не вистачило… Швидше за все, Всесвіт дав мені дуже хороший шанс. Треба цінувати те, що маєш, адже бути серед тринадцяти кращих ― це вже добре! На все свій час.

Що ви порекомендували б учасникам, які мріють потрапити в 20-ку?

Потрібно добре вчити кухні різних країн світу, якщо не знаєте. Потрібно прокачувати стресостійкість, креативне мислення, мовлення. Щоб не тільки смачно готувати, а й красиво та грамотно презентувати страву і доносити свої думки. Також раджу розвивати пам’ять, логіку, інтуїцію і почуватися впевнено перед камерами.

Як ви готувалися до проєкту?

Коли я тільки прилетіла з Фінляндії, побачила в Ектора пост про анкету на «МастерШеф. Професіонали»-3. Я її заповнила, мені передзвонили ― і понеслась! Думаю, на проєкт ти повинен іти вже підготовленим. Це найголовніше!

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