Простые и вкусные оладьи: рецепт от Ольги Мартыновской

Не знаете, что приготовить на завтрак? Судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Ольга Мартыновская решила этот вопрос за вас! Пошаговый рецепт приготовления простых и вкусных оладьев от Ольги Мартыновской ― читайте в материале.

Ингредиенты:

2 больших куриных яйца

1 стакан овсяного (или любого другого) молока

1 стакан цельнозерновой муки

1 стакан обычной муки

1 кофейная ложка соды

1 кофейная ложка разрыхлителя

1 щепотка соли

2 столовые ложки черники

2 столовые ложки (без горки) сахара

Способ приготовления:

Все перемешать до однородности. Чернику с сахаром лучше добавить в самом конце перемешивания, так как она легко может повредиться в процессе и даст много сока, который будет пригорать. На среднем огне нагреть тефлоновою сковороду, тесто выкладывать большой ложкой. На одной стороне готовить до тех пор, пока не появятся крупные пупырышки. Перевернуть и готовить еще полторы―две минуты на слабом огне. Оладьи получаются толстые, пухленькие и хорошо прожаренные внутри.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Оладьи из кабачков: 5 вкусных рецептов от Юлии Проходы

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ