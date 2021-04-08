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Простые и вкусные оладьи: рецепт от Ольги Мартыновской

08.04.2021

Не знаете, что приготовить на завтрак? Судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Ольга Мартыновская решила этот вопрос за вас! Пошаговый рецепт приготовления простых и вкусных оладьев от Ольги Мартыновской ― читайте в материале. 

Ингредиенты:

  • 2 больших куриных яйца
  • 1 стакан овсяного (или любого другого) молока
  • 1 стакан цельнозерновой муки
  • 1 стакан обычной муки
  • 1 кофейная ложка соды
  • 1 кофейная ложка разрыхлителя 
  • 1 щепотка соли
  • 2 столовые ложки черники
  • 2 столовые ложки (без горки) сахара

Способ приготовления:

  1. Все перемешать до однородности. 
  2. Чернику с сахаром лучше добавить в самом конце перемешивания, так как она легко может повредиться в процессе и даст много сока, который будет пригорать. 
  3. На среднем огне нагреть тефлоновою сковороду, тесто выкладывать большой ложкой. На одной стороне готовить до тех пор, пока не появятся крупные пупырышки. 
  4. Перевернуть и готовить еще полторы―две минуты на слабом огне. Оладьи получаются толстые, пухленькие и хорошо прожаренные внутри.

Приятного аппетита!

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