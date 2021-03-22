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Вагаси с дорблю: рецепт от Паши Серветника

22.03.2021

Вагаси – традиционные японские десерты, которые отличаются менее сладким вкусом, чем привычные европейцам сладости. Победитель первого сезона «МастерШеф. Профессионалы» Паша Серветник поделился своим рецептом с необычным сочетанием вкусов этого блюда. Пошаговый рецепт приготовления вагаси с дорблю – читайте в материале. 

вагаси с дорблю

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Ингредиенты для теста:

  • рисовая мука – 60 г
  • сахарная пудра – 80 г
  • вода – 105 г

Ингредиенты для мусса: 

  • сливки – 200 г
  • сыр дорблю – 70 г
  • сахарная пудра – 60 г

Приготовление:

  1. Смешиваем все ингредиенты для теста.
  2. В течении 5 минут завариваем в микроволновке на максимальной мощности, помешивая каждую минуту. 
  3. Даем тесту остыть при комнатной температуре. ⠀
  4. Сливки с пудрой взбиваем до устойчивых пиков. 
  5. Затем добавляем сыр и аккуратно доводим до однородности.
  6. Остывшее тесто раскатываем, посыпаем сахарной пудрой, наполняем муссом и добавляем ягоды малины и клубнику (по вкусу) и формируем шарик. ⠀

Источник: Instagram – pashaservetnyk

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