Вагаси с дорблю: рецепт от Паши Серветника
22.03.2021
Вагаси – традиционные японские десерты, которые отличаются менее сладким вкусом, чем привычные европейцам сладости. Победитель первого сезона «МастерШеф. Профессионалы» Паша Серветник поделился своим рецептом с необычным сочетанием вкусов этого блюда. Пошаговый рецепт приготовления вагаси с дорблю – читайте в материале.
Больше по теме: Меренга с клубникой: рецепт от Владимира Ярославского
Ингредиенты для теста:
- рисовая мука – 60 г
- сахарная пудра – 80 г
- вода – 105 г
Ингредиенты для мусса:
- сливки – 200 г
- сыр дорблю – 70 г
- сахарная пудра – 60 г
Приготовление:
- Смешиваем все ингредиенты для теста.
- В течении 5 минут завариваем в микроволновке на максимальной мощности, помешивая каждую минуту.
- Даем тесту остыть при комнатной температуре. ⠀
- Сливки с пудрой взбиваем до устойчивых пиков.
- Затем добавляем сыр и аккуратно доводим до однородности.
- Остывшее тесто раскатываем, посыпаем сахарной пудрой, наполняем муссом и добавляем ягоды малины и клубнику (по вкусу) и формируем шарик. ⠀
Источник: Instagram – pashaservetnyk
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+IC0tPg0K
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+