Вагасі – традиційні японські десерти, які відрізняються менш солодким смаком, ніж звичні європейцям солодощі. Переможець першого сезону «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник поділився своїм рецептом з незвичайним поєднанням смаків цієї страви. Покроковий рецепт приготування вагасі з дорблю – читайте в матеріалі.

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Інгредієнти для тіста:

рисове борошно – 60 г

цукрова пудра – 80 г

вода – 105 г

Інгредієнти для мусу:

вершки – 200 г

сир дорблю – 70 г

цукрова пудра – 60 г

Приготування:

Змішуємо всі інгредієнти для тіста. Протягом 5 хвилин заварюємо в мікрохвильовці на максимальній потужності, помішуючи кожну хвилину. Даємо тісту охолонути при кімнатній температурі. ⠀ Вершки з пудрою збиваємо до стійких піків. Потім додаємо сир і акуратно доводимо до однорідності. Остигле тісто розгортаємо, посипаємо цукровою пудрою, наповнюємо мусом і додаємо ягоди малини і полуниці (за смаком) і формуємо кульку. ⠀

Джерело: Instagram – pashaservetnyk

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