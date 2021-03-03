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Ребра в соусе барбекю: рецепт от Владимира Ярославского

03.03.2021

Ребра в соусе барбекю  настолько вкусны, что вы будете готовить это блюдо  неоднократно. Оригинальным рецептом приготовления ребер поделился судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский. Как же приготовить ребра в соусе барбекю? Пошаговый рецепт читайте в материале.

Ребра в соусе барбекю: рецепт

Ингредиенты: 

  • нежирные ребра (говядина или свинина) – 4 кг
  • красного сухого вина – 700 г
  • Coca-Cola – 700 мл
  • соевый соус – 40 г
  • соус табаско (или немного сухого перца чили) – 6 г 
  • мед или сахар – 75 г
  • бренди или коньяк  – 30 г
  • ворчестер – 20 г
  • соль – 25 г 
  • черный и душистый перцы 
  • кетчуп – 500 г

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Приготовление:

  1. Ребра замачиваем со всеми ингредиентами, кроме кетчупа, на ночь. 
  2. Затем плотно выкладываем в глубокую емкость для запекания, можно даже утятницу.
  3. Заливаем оставшимся маринадом, накрываем вырезанным по периметру пергаментом.
  4. Закрываем фольгой и готовим в разогретой духовке, при температуре 160 градусов:
  • свиные рёбра готовятся 22,5 часа; 
  • говяжьи 34 часа до мягкости, через 2 часа уменьшить температуру до 120130 градусов. 
  1. Готовые ребра остужаем прямо в емкости, ставим в холодильник. 
  2. Когда остынет, снимаем весь жир сверху. Он станет твердым и легко удаляется. 
  3. Получившийся бульон вывариваем 4 раза на сковороде, добавляем кетчуп и перемешиваем. Суперсоус барбекю готов! 

Все может лежать в холодильнике примерно 45 дней. Если хотите подать ребра запекаем их в фольге минут 15, затем открываем фольгу, поливаем соусом и еще минут 710 запекаем.

Приятного аппетита!

Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova

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