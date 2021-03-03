Ребра в соусі барбекю: рецепт від Володимира Ярославського
03.03.2021
Ребра в соусі барбекю настільки смачні, що ви готуватимете цю страву ще не один раз. Оригінальним рецептом приготування ребер поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський. Як же приготувати ребра в соусі барбекю? Покроковий рецепт читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- нежирні ребра (яловичина або свинина) – 4 кг
- червоне сухе вино – 700 г
- Coca-Cola – 700 мл
- соєвий соус – 40 г
- соус табаско (або трохи сухого перцю чилі) – 6 г
- мед або цукор – 75 г
- бренді або коньяк – 30 г
- ворчестер – 20 г
- сіль – 25 г
- чорний і духмяний перець
- кетчуп – 500 г
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Приготування:
- Ребра замочуємо з усіма інгредієнтами, крім кетчупу, на ніч.
- Потім щільно викладаємо в глибоку ємність для запікання, можна навіть гусятницю.
- Заливаємо маринадом, накриваємо вирізаним по периметру пергаментом.
- Закриваємо фольгою і готуємо в розігрітій духовці за температури 160 градусів:
- свинячі ребра готуються 2–2,5 години;
- яловичі – 3–4 години до м’якості, через 2 години зменшити температуру до 120–130 градусів.
- Готові ребра охолоджуємо прямо в посудині, ставимо в холодильник.
- Коли охолоне, знімаємо весь жир зверху. Він стане твердим і легко видалиться.
- Одержаний бульйон виварюємо 4 рази на сковороді, додаємо кетчуп і перемішуємо. Суперсоус барбекю готовий!
Все може лежати в холодильнику приблизно 4–5 днів. Якщо хочете подати ребра – запікаємо їх у фользі хвилин 15, потім відкриваємо фольгу, поливаємо соусом і ще хвилин 7–10 запікаємо.
Смачного!
Джерело: фото взято з Instagram yaroslavskyi_vova
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