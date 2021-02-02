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Булка для бургера: рецепт от Владимира Ярославского

02.02.2021

Вкусные бургеры нравятся как взрослым, так и детям. Чего только стоит аромат и вкус булочки для бургера только из печи! Своим рецептом приготовления таких булочек поделился судья «МастерШеф. Профессионалы»-2 Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт булок для бургера читайте в материале.

булка для бургера

Ингредиенты для бургера:

  • булка 
  • котлета
  • соусы
  • гарниры 

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Ингредиенты для булки:

  • мука хлебопекарная ( с высокой клейковиной) — 500 г
  • соль 10 г
  • сахар 40 г
  • сухие дрожжи 7 г
  • яйцо 25 г ( половина) 
  • вода 230 мл
  • солод 20 г
  • масло сливочное 80 г (82% жирности)

Приготовление:

«Если у вас есть улучшители можно использовать. Обычно это кислоты, клейковина и крахмал, которые улучшают рабочие показатели муки» – советует Владимир Ярославский. 

  1. В тёплую воду добавляем яйцо, солод,сахар и дрожжи. Растворяем все и ждем 10 минут пока дрожжи заработают. 
  2. Просеиваем муку, добавляем в нее соль, вводим воду с добавками и замешиваем тесто.
  3. Даем тесту подойти первый раз, обмешиваем и вводим тёплое, растопленное сливочное масло. Получается очень мягкое, шелковистое тесто. 
  4. Делим тесто на куски по 9080 грамм (по желанию). 
  5. Скатываем в шарик и затем его нужно сплющить. Еще раз формируем шарик и снова плющим. 
  6. С помощью ладоней и пальцев делаем плоскими, толщиной около 1 см.Это нужно сделать для того, чтобы булка поднималась равномерно, но была более одинаковая по всему объему. 
  7. Чтобы удобнее потом было держать всю начинку булкой и есть его тоже, смажьте взбитым яйцом, и оставьте в теплом месте подниматься. 
  8. В духовке рекомендую поставить вниз сковороду с водой. 
  9. Выпекаем при температуре 190 градусов 1012 минут до румяности. 

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Будьте внимательны при приготовлении:

  • мука может быть разной;
  • духовки имеют разные температуры и конвекцию.

Не пропустите премьеру 3 сезона «МастерШеф. Профессионалы» уже в эту субботу, 6 февраля, в 19:00 на телеканале СТБ.

Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova

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