Вкусные бургеры нравятся как взрослым, так и детям. Чего только стоит аромат и вкус булочки для бургера только из печи! Своим рецептом приготовления таких булочек поделился судья «МастерШеф. Профессионалы»-2 Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт булок для бургера читайте в материале.

Ингредиенты для бургера:

булка

котлета

соусы

гарниры

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Ингредиенты для булки:

мука хлебопекарная ( с высокой клейковиной) — 500 г

соль — 10 г

сахар — 40 г

сухие дрожжи — 7 г

яйцо — 25 г ( половина)

вода — 230 мл

солод — 20 г

масло сливочное — 80 г (82% жирности)

Приготовление:

«Если у вас есть улучшители — можно использовать. Обычно это кислоты, клейковина и крахмал, которые улучшают рабочие показатели муки» – советует Владимир Ярославский.

В тёплую воду добавляем яйцо, солод,сахар и дрожжи. Растворяем все и ждем 10 минут пока дрожжи заработают. Просеиваем муку, добавляем в нее соль, вводим воду с добавками и замешиваем тесто. Даем тесту подойти первый раз, обмешиваем и вводим тёплое, растопленное сливочное масло. Получается очень мягкое, шелковистое тесто. Делим тесто на куски по 90 — 80 грамм (по желанию). Скатываем в шарик и затем его нужно сплющить. Еще раз формируем шарик и снова плющим. С помощью ладоней и пальцев делаем плоскими, толщиной около 1 см.Это нужно сделать для того, чтобы булка поднималась равномерно, но была более одинаковая по всему объему. Чтобы удобнее потом было держать всю начинку булкой и есть его тоже, смажьте взбитым яйцом, и оставьте в теплом месте подниматься. В духовке рекомендую поставить вниз сковороду с водой. Выпекаем при температуре 190 градусов 10 — 12 минут до румяности.

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Будьте внимательны при приготовлении:

мука может быть разной;

духовки имеют разные температуры и конвекцию.

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Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova

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