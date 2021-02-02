Булка для бургера: рецепт від Володимира Ярославського
Смачні бургери подобаються як дорослим, так і дітям. Чого тільки вартий аромат та смак булочки для бургера тільки з печі! Своїм рецептом приготування таких булочок поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт булок для бургера читайте в матеріалі.
Інгредієнти для бургера:
- булка
- котлета
- соуси
- гарніри
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Інгредієнти для булки:
- мука хлібопекарська (з високою клейковиною) — 500 г
- сіль — 10 г
- цукор — 40 г
- сухі дріжджі — 7 г
- яйце — 25 г (половина)
- вода — 230 мл
- солод — 20 г
- масло вершкове — 80 г (82% жирності)
Приготування:
«Якщо у вас є поліпшувачі — можна використовувати. Зазвичай це кислоти, клейковина і крохмаль, які покращують робочі показники борошна» — радить Володимир Ярославський.
- У теплу воду додаємо яйце, солод, цукор і дріжджі. Розчиняємо все і чекаємо 10 хвилин поки дріжджі запрацюють.
- Просіваємо борошно, додаємо до нього сіль, вводимо воду з добавками і замішуємо тісто.
- Даємо тісту підійти перший раз, обмішуємо і вводимо тепле, розтоплене вершкове масло. Виходить дуже м’яке, шовковисте тісто.
- Ділимо тісто на шматки по 90—80 грам (за бажанням).
- Скочуємо у кульку і потім його потрібно сплюснути. Ще раз формуємо кульку і знову плющимо.
- За допомогою долонь і пальців робимо плоскими, товщиною близько 1 см. Це потрібно зробити для того, щоб булка піднімалася рівномірно, але була більш однакова по всьому об’єму.
- Щоб зручніше потім було тримати всю начинку булкою і їсти теж, змастіть збитим яйцем, і залиште у теплому місці підніматися.
- У духовці рекомендую поставити вниз сковороду з водою.
- Випікаємо при температурі 190 градусів 10—12 хвилин до рум’яності.
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Будьте уважними під час приготування:
- борошно може бути різним;
- духовки мають різні температури і конвекцію.
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Джерело: фото взяті з Instagram yaroslavskyi_vova