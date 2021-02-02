Смачні бургери подобаються як дорослим, так і дітям. Чого тільки вартий аромат та смак булочки для бургера тільки з печі! Своїм рецептом приготування таких булочок поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт булок для бургера читайте в матеріалі.

Інгредієнти для бургера:

булка

котлета

соуси

гарніри

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Інгредієнти для булки:

мука хлібопекарська (з високою клейковиною) — 500 г

сіль — 10 г

цукор — 40 г

сухі дріжджі — 7 г

яйце — 25 г (половина)

вода — 230 мл

солод — 20 г

масло вершкове — 80 г (82% жирності)

Приготування:

«Якщо у вас є поліпшувачі — можна використовувати. Зазвичай це кислоти, клейковина і крохмаль, які покращують робочі показники борошна» — радить Володимир Ярославський.

У теплу воду додаємо яйце, солод, цукор і дріжджі. Розчиняємо все і чекаємо 10 хвилин поки дріжджі запрацюють. Просіваємо борошно, додаємо до нього сіль, вводимо воду з добавками і замішуємо тісто. Даємо тісту підійти перший раз, обмішуємо і вводимо тепле, розтоплене вершкове масло. Виходить дуже м’яке, шовковисте тісто. Ділимо тісто на шматки по 90—80 грам (за бажанням). Скочуємо у кульку і потім його потрібно сплюснути. Ще раз формуємо кульку і знову плющимо. За допомогою долонь і пальців робимо плоскими, товщиною близько 1 см. Це потрібно зробити для того, щоб булка піднімалася рівномірно, але була більш однакова по всьому об’єму. Щоб зручніше потім було тримати всю начинку булкою і їсти теж, змастіть збитим яйцем, і залиште у теплому місці підніматися. У духовці рекомендую поставити вниз сковороду з водою. Випікаємо при температурі 190 градусів 10—12 хвилин до рум’яності.

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Будьте уважними під час приготування:

борошно може бути різним;

духовки мають різні температури і конвекцію.

Не пропустіть прем’єру 3 сезону «МастерШеф. Професіонали» вже цієї суботи, 6 лютого, о 19:00 на телеканалі СТБ.

Джерело: фото взяті з Instagram yaroslavskyi_vova

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