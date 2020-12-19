Рождественский кекс-брауни: рецепт от Владимира Ярославского

Рождественский кекс-брауни от судьи «МастерШеф»-10 Владимира Ярославского очень простой и интересный. Если вы хотите удивить своих близких вкусным десертом ― рецепт рождественского кекса-брауни найдете в материале.

Ингредиенты:

чёрный шоколад 70% ― 200 г

сливочное масло 82.5% ― 200 г

большие бананы ― 1,5 шт.

сахар (сладость на выбор) ― 150―180 г

яйца ― 3 шт.

какао ― 40 г

мука ― 75 г

соль ― 4 г

молочный или белый шоколад крупной крошкой (измельчить до фракции размером с горошину) ― 100―50 г

Способ приготовления:

Чёрный шоколад поместить в большую миску и растопить на водяной бане со сливочным маслом. Отдельно очищенные бананы размять вилкой, смешать с яйцами и сахаром, дать постоять 5 минут и ещё раз размешать венчиком (так сахар полностью разойдётся по смеси). Добавить в бананы просеянные какао и муку, перемешать, добавить все в шоколад с маслом, хорошо перемешать. В самом конце добавить измельчённый молочный или белый шоколад и морскую соль, слегка перемешать. Керамическую форму для выпечки предварительно выложить пергаментом, смазать немного сливочным маслом и посыпать какао — «французская рубашка». Массу выложить в форму и выпекать при температуре 210 градусов 24 минуты. Достать из духовки. Горячий кекс должен быть ещё «сыроват» — недопеченый, мягкий немного на пробу пальцем. Его нужно вынуть из формы и остудить до комнатной температуры. Посыпать кекс сахарной пудрой и есть при комнатной температуре.

При желании можно в кекс добавить ваши любимые, но предварительно обжаренные, орехи.

Приятного аппетита!

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