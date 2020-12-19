Рождественский кекс-брауни: рецепт от Владимира Ярославского

Рождественский кекс-брауни: рецепт от Владимира Ярославского
19.12.2020
Рождественский кекс-брауни от судьи «МастерШеф»-10 Владимира Ярославского очень простой и интересный. Если вы хотите удивить своих близких вкусным десертом ― рецепт рождественского кекса-брауни найдете в материале.
Ингредиенты:
- чёрный шоколад 70% ― 200 г
- сливочное масло 82.5% ― 200 г
- большие бананы ― 1,5 шт.
- сахар (сладость на выбор) ― 150―180 г
- яйца ― 3 шт.
- какао ― 40 г
- мука ― 75 г
- соль ― 4 г
- молочный или белый шоколад крупной крошкой (измельчить до фракции размером с горошину) ― 100―50 г
Способ приготовления:
- Чёрный шоколад поместить в большую миску и растопить на водяной бане со сливочным маслом.
- Отдельно очищенные бананы размять вилкой, смешать с яйцами и сахаром, дать постоять 5 минут и ещё раз размешать венчиком (так сахар полностью разойдётся по смеси).
- Добавить в бананы просеянные какао и муку, перемешать, добавить все в шоколад с маслом, хорошо перемешать.
- В самом конце добавить измельчённый молочный или белый шоколад и морскую соль, слегка перемешать.
- Керамическую форму для выпечки предварительно выложить пергаментом, смазать немного сливочным маслом и посыпать какао — «французская рубашка».
- Массу выложить в форму и выпекать при температуре 210 градусов 24 минуты.
- Достать из духовки. Горячий кекс должен быть ещё «сыроват» — недопеченый, мягкий немного на пробу пальцем. Его нужно вынуть из формы и остудить до комнатной температуры.
- Посыпать кекс сахарной пудрой и есть при комнатной температуре.
При желании можно в кекс добавить ваши любимые, но предварительно обжаренные, орехи.
Приятного аппетита!
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