С первых минут в 16 выпуске «МастерШеф»-10 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Однако не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-10 в 16 выпуске, уже сейчас.

На битве черных сегодня было очень жарко! Ведь участники были в шаге от вожделенных кителей! На последнюю битву слабых судьи приготовили самый сложный конкурс сезона. Этапы для приготовления блюд были разделены полосами-преградами. Преодолевая их, аматоры шаг за шагом должны были готовить свои блюда. От каждого участника жюри ожидало всего по одному блюду. Однако преграды, которые сопровождали любителей весь этот конкурс, были нелегкими!

Черным нужно было приготовить вонтоны с креветками, креветочно-кокосовым соусом и овощами стир-фрай. Готовить участники должны были в 4 этапа. Первый этап ― нарезка овощей на воздушных шариках. На втором этапе нужно было работать с тестом на подвесном столе. На третьем участников ждали сомбреро, на которых были прикреплены миски с водой. Там нужно было варить и жарить продукты.

Четвертый этап включал подготовку презентаций на высоких поверхностях.

Первой вердикт судей слушала Марина. Эктору не понравилась презентация и нарезка блюда, а тесто вообще было сырым. Блюдо Мирры пробовал Владимир Ярославский. У нее были похожие ошибки, но нарезка и презентация были опрятными. Блюдо Юли Красоты оценивала Ольга Мартыновская. Она похвалила хорошее, тонкое тесто и вкус самих вонтонов. Блюдо последней участницы на битве черных ― Марии ― пробовал Эктор. Ему оно показалось самым презентабельным на вид, овощи были правильно нарезанные, а вонтоны были хороши на вкус с соусом.

Блюда Юли и Маши сегодня были лучшими. Именно поэтому они поднялись на балкон. А вот Мирре и Марине повезло меньше ― они остались ждать судьбоносного решения судей.

Однако сегодня блюдо Мирры было приготовлено ​​опрятнее, поэтому в 16 выпуске «МастерШеф»-10 шоу покинула Марина Кобчук.

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