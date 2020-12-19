З перших хвилин у 16 випуску «МастерШеф»-10 панувала напружена атмосфера. На претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Однак не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф»-10 у 16 випуску, вже зараз.

На битві чорних сьогодні було найспекотніше! Адже учасники були за крок до отримання кітелів! На останню битву найслабших судді приготували найважчий конкурс сезону. Етапи для готування страв були розмежовані смугами-перепонами. Долаючи їх, аматори крок за кроком мали готувати свої страви. Від кожного учасника журі очікувало всього по одній страві. Однак перепони, які супроводжували їх весь цей конкурс, були нелегкими!

Чорним потрібно було приготувати вонтони з креветками, креветково-кокосовим соусом та овочами стир-фрай. Готувати учасники мали в 4 етапи. Перший етап ― нарізка овочів на повітряних кульках. На другому етапі потрібно було працювати з тістом на підвісному столі. На третьому на учасників чекали сомбреро, на яких були прикріплені миски з водою. Саме там потрібно було варити і смажити продукти.

Четвертий етап передбачав підготовку презентацій на високих поверхнях.

Першою вердикт суддів слухала Марина. Ектору не сподобалася презентація та нарізка страви, а тісто взагалі було сирим. Страву Мірри куштував Володимир Ярославський. У неї були схожі помилки, але нарізка і презентація були охайними. Страву Юлі Краси оцінювала Ольга Мартиновська. Вона похвалила гарне, тонке тісто і смак самих вонтонів. Страву останньої учасниці на битві чорних ― Марії — куштував Ектор. Йому вона здалася найпрезентабельнішою на вигляд, овочі були правильно нарізані, а вонтони добре смакували із соусом.

Страви Юлі та Маші сьогодні були найкращими. Саме тому вони піднялися на балкон. А от Міррі та Марині пощастило менше ― вони залишилися чекати доленосного рішення суддів.

Однак сьогодні страва Мірри була приготована охайніше, тому в 16 випуску «МастерШеф»-10 кухню проєкту залишила Марина Кобчук.

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