С первых минут в 15 выпуске «МастерШеф»-10 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Однако не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-10 в 15 выпуске, уже сейчас.

На конкурсе черных в этот раз собралось 6 участников: Юлия Красота, Дмитрий Балита, Алина Матвийчук, Ирина Маленко, Марина Кобчук и Мирра Борисова. Задача была очень сложной. Участники должны были приготовить лосось с тушеными овощами, грибным жу и грибными чипсами. Однако судьи устроили для любителей дополнительное осложнение. Готовить они должны были без кухонных приборов: ни сковородок, ни сотейников, ни венчиков им не дали!

Зато судьи наградили «черных» подручными материалами. Вместо посуды для приготовления они получили продукцию, которой пользуется едва ли не каждая украинская семья: фольгу для запекания, пергамент и пакеты-слайдеры. Запекали и жарили свои блюда участники на голой плите в фольге, а нарезали продукты на пергаменте.

Когда время вышло, Ира, Мирра и Дмитрий подошли к судьям. Блюдо Мирры сегодня пробовал Эктор Хименес-Браво. Ему понравился ароматный соус, аккуратная нарезка овощей и рыба, которая была просто замечательной! Блюдо Ирины пробовал Владимир Ярославский. Ему тоже пришлись по вкусу овощи и рыба. Следующим свой вердикт услышал Дмитрий от Ольги Мартыновской. Она сразу отметила аккуратность рыбного филе, консистенцию соуса и вкус самой рыбы.

Следующими со своими блюдами к судьям подошли Юлия Венедиктова (Красота), Алина Матвийчук и Марина Кобчук. Однако Эктор сразу заметил, что в блюде Алины не было важного элемента ― соуса. Отведав рыбу, судья почувствовал, что она пережаренная и горелый вкус передался овощам. Блюдо Юлии Красоты пробовал Владимир. Ему понравился вкус рыбы и запах блюда. Работу Марины Кобчук оценивала Ольга. Она похвалила гарнир и рыбу, но соус и грибы ей показались сомнительными.

Самым плохим на сегодняшней битве черных оказалось блюдо Алины Матвийчук. Поэтому в 15 выпуске шоу «МастерШеф»-10 проект покинула именно она.

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