З перших хвилин у 15 випуску «МастерШеф»-10 панувала напружена атмосфера. На претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Однак не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф»-10 у 15 випуску, вже зараз.

На конкурсі чорних цього разу зібралося 6 учасників: Юлія Краса, Дмитро Балита, Аліна Матвійчук, Ірина Маленко, Марина Кобчук та Мірра Борисова. Завдання було дуже складним. Учасники мали приготувати лосось із тушкованими овочами, грибним жу та грибними чипсами. Однак судді влаштували для аматорів додаткове ускладнення. Готувати вони повинні були без кухонних приборів: ані сковорідок, ані сотейників, ані вінчиків їм не дали!

Натомість судді нагородили «чорних» підручними матеріалами. Замість посуду для приготування вони отримали продукцію, якою користується чи не кожна українська родина: фольгу для запікання, пергамент і пакети-слайдери. Запікали та смажили свої страви учасники на голій плиті у фользі, а нарізали продукти на пергаменті.

Коли час вийшов, Іра, Мірра та Дмитро підійшли до суддів. Страву Мірри сьогодні куштував Ектор Хіменес-Браво. Йому сподобався ароматний соус, охайна нарізка овочів та риба, яка була просто чудовою! Страву Ірини куштував Володимир Ярославський, якому припали до смаку овочі та риба. Наступним свій вердикт почув Дмитро від Ольги Мартиновської. Вона одразу відзначила охайність рибного філе, консистенцію соусу та смак самої риби.

Наступними зі своїми стравами до суддів підійшли Юлія Венедиктова (Краса), Аліна Матвійчук та Марина Кобчук. Однак Ектор одразу помітив, що у страві Аліни не було важливого елементу – соусу. Скуштувавши рибу, суддя відчув, що вона пересмажена і горілий смак передався овочам. Страву Юлії Краси куштував Володимир. Йому сподобався смак риби і запах страви. Роботу Марини Кобчук оцінювала Ольга. Вона похвалила гарнір та рибу, але соус і гриби здалися їй сумнівними.

Найгіршою на сьогоднішній битві чорних виявилася страва Аліни Матвійчук. Тому в 15 випуску шоу «МастерШеф»-10 проєкт залишила саме вона.

Читайте нас также в Viber и Telegram.