Лікарка Ковальчук 7 серия смотреть онлайн от 19.07.2023

Серия 7 | 19.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 7 от 19.07.2023 на сайте СТБ! В приемное отделение приезжает проверяющий из министерства и обвиняет Максима в врачебной халатности. Кто пожаловался в министерство? Сможет ли Оксана решить эту проблему и не потерять свою должность? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал СТБ Лікарка Ковальчук 2023.

Платон ухаживает за Соней, и она отвечает взаимностью. Их поцелуй видит Оксана, которая пытается уберечь Соню от беды и предупредить, что Платон не такой человек, каким хочет показаться на первый взгляд. Прислушается ли Соня к ее совету? Не пропустите интересный сериал – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серия 7.

Смотреть онлайн сериал Лікарка Ковальчук – все серии

Смотрите онлайн: сериал Лікарка Ковальчук 6 серия от 18.07.2023