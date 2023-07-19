Серія 7 | 19.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 7 від 19.07.2023 на сайті СТБ! У приймальне відділення приїжджає перевіряючий із міністерства й звинувачує Максима в лікарській недбалості. Хто поскаржився в міністерство? Чи зможе Оксана вирішити цю проблему і не втратити свою посаду? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал СТБ Лікарка Ковальчук 2023.

Платон залицяється до Соні, і вона відповідає взаємністю. Їхній поцілунок бачить Оксана, яка намагається вберегти Соню від біди й попередити, що Платон не така людина, якою хоче здаватися на перший погляд. Чи дослухається Соня до її поради? Не пропустіть цікавий серіал – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 7.

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