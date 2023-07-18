Серія 6 | 18.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 6 від 18.07.2023 на сайті СТБ! Антон ображений на Оксану за те, що вона завжди обирає роботу й пацієнтів, а не його. Він пропонує поїхати до батьків, щоб вони благословили їх на шлюб, проте Оксана відмовляється. Невже це кінець їхніх стосунків? Дізнайтеся просто зараз!

У 6 серії Лікарка Ковальчук у приймальне відділення поступає складна пацієнтка. Сніжана – молода модель, яка ретельно стежить за своєю фігурою. Дівчина запевняє, що веде здоровий спосіб життя. Лікарі проводять обстеження й з’ясовують, що пацієнтка приймає ліки для схуднення, які довели її організм до критичного стану. Проте Сніжана не хоче лягати в лікарню. Вона боїться втратити контракт через хворобу і не хоче підставити свого нареченого, який також є її продюсером. З якими ще викликами стикнуться лікарі в приймальному відділенні? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 6.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 5 серія від 18.07.2023