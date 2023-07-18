Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 6 серія дивитись онлайн від 18.07.2023

Серіал Лікарка Ковальчук 6 серія від 18.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Лікарка Ковальчук 6 серія вже на сайті СТБ
Дивіться також
Лікарка Ковальчук 6 серія дивитись онлайн від 18.07.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 5 серія дивитися онлайн від 18.07.2023

 Лікарка Ковальчук 6 серія дивитись онлайн від 18.07.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 4 серія дивитися онлайн від 18.07.2023

 Лікарка Ковальчук 6 серія дивитись онлайн від 18.07.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 3 серія дивитися онлайн від 17.07.2023

 Лікарка Ковальчук 6 серія дивитись онлайн від 18.07.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 2 серія дивитися онлайн від 17.07.2023
Лікарка Ковальчук Серія 6 Лікарка Ковальчук: 6 серія дивитися онлайн від 18.07.2023
Серія 6 | 18.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 6 від 18.07.2023 на сайті СТБ! Антон ображений на Оксану за те, що вона завжди обирає роботу й пацієнтів, а не його. Він пропонує поїхати до батьків, щоб вони благословили їх на шлюб, проте Оксана відмовляється. Невже це кінець їхніх стосунків? Дізнайтеся просто зараз!

У 6 серії Лікарка Ковальчук у приймальне відділення поступає складна пацієнтка. Сніжана – молода модель, яка ретельно стежить за своєю фігурою. Дівчина запевняє, що веде здоровий спосіб життя. Лікарі проводять обстеження й з’ясовують, що пацієнтка приймає ліки для схуднення, які довели її організм до критичного стану. Проте Сніжана не хоче лягати в лікарню. Вона боїться втратити контракт через хворобу і не хоче підставити свого нареченого, який також є її продюсером. З якими ще викликами стикнуться лікарі в приймальному відділенні? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 6.

Дивитись онлайн серіал Лікарка Ковальчук – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 5 серія від 18.07.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати