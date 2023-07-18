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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 5 серія дивитись онлайн від 18.07.2023

Серіал Лікарка Ковальчук 5 серія від 18.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Лікарка Ковальчук 5 серія вже на сайті СТБ
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Серія 5 | 18.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 5 від 18.07.2023 на сайті СТБ! Залицяння Трофімова заходять занадто далеко. Він вривається в ординаторську до Тані й намагається силоміць її поцілувати. Таня проти такої уваги й хоче вирватися з його рук. Степан і Дмитро чують крик і рятують Таню. Проте Дмитро вирішує, що Таня сама винна, адже приймала від Трофімова цукерки й дала йому привід.

У 5 серії Лікарка Ковальчук 2023 Антон підготував для Оксани сюрприз. Він організував вдома романтичну вечерю й зробив пропозицію. Чи погодилася Оксана? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 5.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 4 серія від 18.07.2023

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