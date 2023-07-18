Лікарка Ковальчук 5 серия смотреть онлайн от 18.07.2023

Серия 5 | 18.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 5 от 18.07.2023 на сайте СТБ! Ухаживания Трофимова заходят слишком далеко. Он врывается в ординаторскую к Тане и пытается насильно ее поцеловать. Таня против такого внимания и хочет вырваться из его рук. Степан и Дмитрий слышат крик и спасают Таню. Однако Дмитрий решает, что Таня сама виновата, ведь принимала от Трофимова конфеты и дала ему повод.

В 5 серии Лікарка Ковальчук 2023 года Антон подготовил для Оксаны сюрприз. Он организовал дома романтический ужин и сделал предложение. Согласилась ли Оксана? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 5.

Смотреть онлайн сериал Лікарка Ковальчук – все серии

Смотрите онлайн: сериал Лікарка Ковальчук 4 серия от 18.07.2023