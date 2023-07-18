Лікарка Ковальчук 4 серия смотреть онлайн от 18.07.2023

Серия 4 | 18.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 4 от 18.07.2023 на сайте СТБ! Оксана Ковальчук в шоке: в ее отделение направили интернов, хотя ей и так проблем хватает. Она надеялась уговорить министерство перевести интернов в другое отделение, однако ей отказали и сообщили, что собираются сделать учебный центр на базе приемного отделения. Как Лікарка Ковальчук отреагировала на эту новость? Узнайте прямо сейчас!

Юркевич спешит на платные роды и отказывается принять пациентку. Оксане приходится вызывать Марину, чтобы она приняла роды в приемном отделении. Марина и Оксана знакомы со студенческих лет. В больнице Марина видит Максима и начинает подозревать, что у Оксаны до сих пор остались к нему чувства. Так ли это на самом деле? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн сериал СТБ Лікарка Ковальчук 2023 серия 4.

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