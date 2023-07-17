Лікарка Ковальчук 3 серия смотреть онлайн от 17.07.2023

Серия 3 | 17.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 3 серия от 17.07.2023 на сайте СТБ! Юркевич не собирается отказываться от взяток, но Оксана мешает ему делать задуманное. Тогда он решает подставить Ковальчук и приглашает Ингу помочь ему все организовать. Что из этого выйдет? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023.

Между Таней и Дмитрием какая-то странная связь, и они понимают, что до сих пор не безразличны друг другу. Но им не удается побыть наедине и поговорить. Неожиданным для Тани становится признание Сони. Оказывается девушка до безумия влюблена в Дмитрия и охотно рассказывает о своих чувствах. Однако Соня не знает, что Таня и Дмитрий были когда-то вместе. Чем кончится этот любовный треугольник? Не пропустите интересный сериал – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2023 3 серия.

Смотреть онлайн сериал Лікарка Ковальчук – все серии

Смотрите онлайн: сериал Лікарка Ковальчук 2 серия от 17.07.2023