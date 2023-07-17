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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 3 серія дивитись онлайн від 17.07.2023

Серіал Лікарка Ковальчук 3 серія від 17.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Лікарка Ковальчук 3 серія вже на сайті СТБ
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Серія 3 | 17.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 3 серія від 17.07.2023 на сайті СТБ! Юркевич не збирається відмовлятися від хабарів, проте Оксана заважає йому робити задумане. Тоді він вирішує підставити Ковальчук і запрошує Інгу допомогти йому все організувати. Що з цього вийде? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023.

Між Танею та Дмитром якийсь дивний зв’язок, і вони розуміють, що досі не байдужі одне до одного. Проте їм не вдається побути наодинці й поговорити. Несподіваним для Тані стає зізнання Соні. Виявляється дівчина до безтями закохана в Дмитра і залюбки розповідає про свої почуття. Проте Соня не знає про те, що Таня та Дмитро були колись разом. Чим закінчиться цей любовний трикутник? Не пропустіть цікавий серіал – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 3 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 2 серія від 17.07.2023

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