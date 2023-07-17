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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 серія дивитись онлайн від 17.07.2023

Серіал Лікарка Ковальчук 2 серія від 17.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Лікарка Ковальчук 2 серія вже на сайті СТБ
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Серія 2 | 17.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 2 серія від 17.07.2023 на сайті СТБ! На новому місці Оксані не вистачає підтримки та рідних людей поруч, тому вона пропонує Тані піти до неї старшою медсестрою. Проте Таня сумнівається. У 13-й лікарні працює її колишній хлопець Діма, з яким у них були серйозні стосунки, тому вона боїться цієї зустрічі. Яке рішення вона прийме?

У 2 серії Лікарка Ковальчук Оксана серйозно візьметься за реформування приймального відділення. Найперше, вона вирішить боротися з корупцією, яка процвітає серед лікарів, проте це виявиться непросто. Чи зможе Оксана зрушити систему, яка працювала роками? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 2 серія.

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