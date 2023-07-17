Лікарка Ковальчук 2 серия смотреть онлайн от 17.07.2023

Серия 2 | 17.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 2 серия от 17.07.2023 на сайте СТБ! На новом месте Оксане не хватает поддержки и родных людей рядом, поэтому предлагает Тане пойти к ней старшей медсестрой. Однако Таня сомневается. В 13-й больнице работает ее бывший парень Дима, с которым у них были серьезные отношения, поэтому она боится этой встречи. Какое решение она примет?

Во 2 серии Лікарка Ковальчук Оксана серьезно приступит к реформированию приемного отделения. В первую очередь она решит бороться с процветающей среди врачей коррупцией, однако это окажется непросто. Сможет ли Оксана сдвинуть работавшую годами систему? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 2 серия.

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