Лікарка Ковальчук 1 серия смотреть онлайн от 17.07.2023

Серия 1 | 17.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн мелодраматический сериал Лікарка Ковальчук 2023 1 серия от 17.07.2023 на сайте СТБ! Оксана Ковальчук – лучшая кардиохирург в городе. Ей по силам провести самые сложные операции и подарить людям вторую жизнь. Кроме того, что Оксана – врач от Бога, она еще и небезразлична к судьбе больницы. Лікарка Ковальчук считает, что больше всего проблем в приемном отделении, поэтому она подала в министерство проект для его реформирования.

В 1-й серии Лікарка Ковальчук главной героине дали зеленый свет для усовершенствования приемного отделения и назначили ее там главной, однако не все обрадовались такому решению. Некоторые влиятельные люди приказали сделать все возможное, чтобы у Оксаны Ковальчук ничего не вышло. Удастся ли главной героине противостоять своим врагам? Не пропустите интересный сериал – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2023 1 серия.

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