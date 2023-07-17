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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 1 серія дивитись онлайн від 17.07.2023

Серіал Лікарка Ковальчук 1 серія від 17.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Лікарка Ковальчук 1 серія вже на сайті СТБ
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Серія 1 | 17.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн мелодраматичний серіал Лікарка Ковальчук 2023 1 серія від 17.07.2023 на сайті СТБ! Оксана Ковальчук – найкраща кардіохірургиня в місті. Їй під силу провести найскладніші операції та подарувати людям друге життя. Окрім того, що Оксана – лікарка від Бога, вона ще й не байдужа до долі лікарні. Лікарка Ковальчук вважає, що найбільше проблем у приймальному відділенні, тому вона подала в міністерство проєкт для його реформування.

У 1 серії Лікарка Ковальчук головній героїні дали зелене світло для вдосконалення приймального відділення й призначили її там головною, проте не всі зраділи такому рішенню. Деякі впливові люди наказали зробити все можливе, щоб в Оксани Ковальчук нічого не вийшло. Чи вдасться головній героїні протистояти своїм ворогам? Не пропустіть цікавий серіал – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 1 серія.

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