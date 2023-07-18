Серія 4 | 18.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 4 від 18.07.2023 на сайті СТБ! Оксана Ковальчук шокована: в її відділення направили інтернів, хоч їй і так проблем вистачає. Вона сподівалася вмовити міністерство перевести інтернів в інше відділення, проте їй відмовили і повідомили, що збираються зробити учбовий центр на базі приймального відділення. Як лікарка Ковальчук відреагувала на цю новину? Дізнайтеся просто зараз!

Юркевич поспішає на платні пологи й відмовляється прийняти пацієнтку. Оксані доводиться викликати Марину, щоб вона прийняла пологи в приймальному відділенні. Марина та Оксана знайомі зі студентських років. У лікарні Марина бачить Максима й починає підозрювати, що в Оксани ще досі залишилися до нього почуття. Чи так це насправді? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал СТБ Лікарка Ковальчук 2023 серія 4.

Дивитись онлайн серіал Лікарка Ковальчук – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 3 серія від 17.07.2023