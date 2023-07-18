Лікарка Ковальчук 6 серия смотреть онлайн от 18.07.2023

Серия 6 | 18.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 6 от 18.07.2023 на сайте СТБ! Антон оскорблен Оксаной за то, что она всегда выбирает работу и пациентов, а не его. Он предлагает поехать к родителям, чтобы они благословили их на брак, но Оксана отказывается. Неужели это конец их отношений? Узнайте прямо сейчас!

В 6 серии Лікарка Ковальчук в приемное отделение поступает сложная пациентка. Снежана – молодая модель, тщательно следящая за своей фигурой. Девушка уверяет, что ведет здоровый образ жизни. Врачи проводят обследование и выясняют, что пациентка принимает лекарства для похудения, которые довели ее организм до критического состояния. Однако Снежана не хочет ложиться в больницу. Она боится потерять контракт из-за болезни и не хочет подставить своего жениха, который также является ее продюсером. С какими еще вызовами столкнутся врачи в приемном отделении? Не пропустите интересный сериал СТБ – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серия 6.

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