Лікарка Ковальчук 43 серия смотреть онлайн от 03.08.2023

Серия 43 | 03.08.2023 | 2023

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В приемное отделение попадает мальчик Денис, пострадавший от падения ящиков на складе. Оказался он там из-за сложного положения, которое заставило его пойти на кражу. Из всех людей в больнице по-настоящему понимает парня только его сосед по комнате. Мужчина уверен, что мальчик просто заложник обстоятельств и идет на кражи ради блага родного человека, хотя та этого не ценит. Какие ужасные слова случайно услышит мальчик от своей мамы, от чего ему станет плохо и он будет готов с ней попрощаться? Сериал СТБ Лікарка Ковальчук 2023 серия 43 ответит на все вопросы!

Соня собирается знакомить Платона с родителями. Парень переживает за эту встречу и опасается идти на такой серьезный шаг. Какую выходку устроит Платон, чем разозлит Соню? Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023, чтобы узнать все подробности.

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