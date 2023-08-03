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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 43 серия смотреть онлайн от 03.08.2023

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Серия 43 | 03.08.2023 | 2023

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В приемное отделение попадает мальчик Денис, пострадавший от падения ящиков на складе. Оказался он там из-за сложного положения, которое заставило его пойти на кражу. Из всех людей в больнице по-настоящему понимает парня только его сосед по комнате. Мужчина уверен, что мальчик просто заложник обстоятельств и идет на кражи ради блага родного человека, хотя та этого не ценит. Какие ужасные слова случайно услышит мальчик от своей мамы, от чего ему станет плохо и он будет готов с ней попрощаться? Сериал СТБ Лікарка Ковальчук 2023 серия 43 ответит на все вопросы!

Соня собирается знакомить Платона с родителями. Парень переживает за эту встречу и опасается идти на такой серьезный шаг. Какую выходку устроит Платон, чем разозлит Соню? Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023, чтобы узнать все подробности.

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