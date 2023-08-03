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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 42 серия смотреть онлайн от 03.08.2023

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Серия 42 | 03.08.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 42 от 03.08.2023 на сайте СТБ! Соня обижается на Платона из-за того, что он не хочет знакомиться с ее родителями и не спешит жениться. Сможет ли молодая пара найти общий язык? Узнайте прямо сейчас!

В сериале Лікарка Ковальчук 2023 серия 42 Максим и Оксана серьезно поссорились. Закревский решает остановить эти недоразумения и пишет заявление об увольнении. В порыве гнева Ковальчук подписывает заявление, хотя глубоко в душе она не хочет его отпускать. Оксана делится своими переживаниями с подругой Мариной. Что она ей посоветует? Не пропустите интересный сериал – смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 42.

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