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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 42 серія дивитись онлайн від 03.08.2023

Серіал Лікарка Ковальчук 42 серія від 03.08.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Лікарка Ковальчук 42 серія вже на сайті СТБ
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Серия 42 | 03.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 42 від 03.08.2023 на сайті СТБ! Соня ображається на Платона через те, що він не хоче знайомитися з її батьками і не поспішає одружуватися. Чи зможе молода пара порозумітися? Дізнайтеся просто зараз!

У серіалі Лікарка Ковальчук 2023 серія 42 Максим і Оксана серйозно посварились. Закревський вирішує зупинити ці непорозуміння й пише заяву на звільнення. У пориві гніву Ковальчук підписує заяву, хоя глибоко в душі вона не хоче його відпускати. Оксана ділиться своїми переживаннями з подругою Мариною. Що вона їй порадить? Не пропустіть цікавий серіал – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 42.

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