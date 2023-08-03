Серия 42 | 03.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 42 від 03.08.2023 на сайті СТБ! Соня ображається на Платона через те, що він не хоче знайомитися з її батьками і не поспішає одружуватися. Чи зможе молода пара порозумітися? Дізнайтеся просто зараз!

У серіалі Лікарка Ковальчук 2023 серія 42 Максим і Оксана серйозно посварились. Закревський вирішує зупинити ці непорозуміння й пише заяву на звільнення. У пориві гніву Ковальчук підписує заяву, хоя глибоко в душі вона не хоче його відпускати. Оксана ділиться своїми переживаннями з подругою Мариною. Що вона їй порадить? Не пропустіть цікавий серіал – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 42.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 41 серія від 03.08.2023