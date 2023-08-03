Серія 41 | 03.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 41 від 03.08.2023 на сайті СТБ! Максим занепокоєний тим, що Наталія знову з'явилася в його житті. Він підозрює, що вона готує чергову провокацію, тому намагається вивести її на чисту воду. Проте Наталія відмовляється говорити правду. Як Оксана відреагує, коли дізнається ім’я нової пацієнтки? Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 41.

Соня запрошує Платона на вечерю, під час якої хоче познайомити його зі своїми батьками, проте Платон не готовий до такого серйозного кроку. Він просить Соню не поспішати й трішки почекати, і через це пара знову свариться. Чи вдасться Платону помиритися з коханою? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 41.

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