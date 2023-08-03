Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
Всі проєкти
ru
Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 41 серія дивитись онлайн від 03.08.2023

Серіал Лікарка Ковальчук 41 серія від 03.08.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Лікарка Ковальчук 41 серія вже на сайті СТБ
Дивіться також
Лікарка Ковальчук 41 серія дивитись онлайн від 03.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 42 серія дивитися онлайн від 03.08.2023

 Лікарка Ковальчук 41 серія дивитись онлайн від 03.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 40 серія дивитися онлайн від 02.08.2023

 Лікарка Ковальчук 41 серія дивитись онлайн від 03.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 39 серія дивитися онлайн від 02.08.2023

 Лікарка Ковальчук 41 серія дивитись онлайн від 03.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 38 серія дивитися онлайн від 02.08.2023
Лікарка Ковальчук Серія 41 Лікарка Ковальчук: 41 серія дивитися онлайн від 03.08.2023
Серія 41 | 03.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 41 від 03.08.2023 на сайті СТБ! Максим занепокоєний тим, що Наталія знову з'явилася в його житті. Він підозрює, що вона готує чергову провокацію, тому намагається вивести її на чисту воду. Проте Наталія відмовляється говорити правду. Як Оксана відреагує, коли дізнається ім’я нової пацієнтки? Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 41.

Соня запрошує Платона на вечерю, під час якої хоче познайомити його зі своїми батьками, проте Платон не готовий до такого серйозного кроку. Він просить Соню не поспішати й трішки почекати, і через це пара знову свариться. Чи вдасться Платону помиритися з коханою? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 41.

Дивитись онлайн серіал Лікарка Ковальчук – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 40 серія від 02.08.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати