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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 41 серия смотреть онлайн от 03.08.2023

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Лікарка Ковальчук Серия 41 Лікарка Ковальчук: 41 серия смотреть онлайн от 03.08.2023
Серия 41 | 03.08.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 41 от 03.08.2023 на сайте СТБ! Максим обеспокоен тем, что Наталья снова появилась в его жизни. Он подозревает, что она готовит очередную провокацию, поэтому пытается вывести ее на чистую воду. Однако Наталья отказывается говорить правду. Как Оксана отреагирует, когда узнает имя новой пациентки? Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 41.

Соня приглашает Платона на ужин, во время которого хочет познакомить его со своими родителями, однако Платон не готов к столь серьезному шагу. Он просит Соню не спешить и немного подождать, и из-за этого пара снова ссорится. Удастся ли Платону помириться с любимой? Не пропустите интересный сериал СТБ – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серия 41.

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