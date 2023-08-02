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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 40 серия смотреть онлайн от 02.08.2023

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Серия 40 | 02.08.2023 | 2023

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В больницу попадает амбициозная олимпийская чемпионка с травмой. Сильная духом девушка старается не терять стойкости. Но проблемы наваливаются на нее, словно снежный ком: предательство подруги, потеря близкого человека, а теперь еще и неутешительные результаты обследования сердца. Как она переживет этот сложный этап жизни? Кто из пациентов поможет ей выбраться из этого морального состояния? Все ответы покажет сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 40.

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