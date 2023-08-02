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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 39 серия смотреть онлайн от 02.08.2023

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Серия 39 | 02.08.2023 | 2023

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В новом эпизоде врач Ковальчук пугает своих коллег неожиданной потерей сознания во дворе больницы. Неужели ее состояние ухудшается? Борис и Максим переживают за ее здоровье, и каждый пытается уделить внимание главной героине сериала. Но это больше напоминает соперничество между двумя мужчинами. Станет ли Оксана чувствовать себя лучше, узнаете в 39 серии сериала Лікарка Ковальчук 2023.

Хотя Борис и хочет забыть свою встречу с Натальей, тайная знакомая теперь шантажирует его и требует деньги, угрожая рассказать правду о Максиме и Оксане. Примет ли он правила ее игры? Покажет сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 39.

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Смотрите онлайн: сериал Лікарка Ковальчук 38 серия от 02.08.2023

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