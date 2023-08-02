Лікарка Ковальчук 38 серия смотреть онлайн от 02.08.2023

Серия 38 | 02.08.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 38 от 02.08.2023 на сайте СТБ! Состояние Степана крайне тяжелое. Таня постоянно дежурит у его кровати и обещает, что будет всегда рядом с ним. Сердце Степы останавливается, и врачи проводят реанимационные мероприятия. Выживет ли он? Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 38.

В больнице Таня знакомится с отцом Степана и рассказывает, что он одалживал у него деньги, чтобы оплатить ее операцию. Мужчина ошеломлен. Он смотрит новыми глазами на сына и осознает свои ошибки. Смогут ли Таня и Степан быть вместе? Не пропустите интересный сериал СТБ – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серия 38.

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