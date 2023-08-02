Серія 38 | 02.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 38 від 02.08.2023 на сайті СТБ! Стан Степана вкрай важкий. Таня постійно чергує біля його ліжка й обіцяє, що буде завжди поруч з ним. Серце Стьопи зупиняється, і лікарі проводять реанімаційні заходи. Чи виживе він? Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 38.

У лікарні Таня знайомиться з батьком Степана й розповідає, що він позичав у нього гроші, щоб оплатити її операцію. Чоловік приголомшений. Він новими очима дивиться на сина й усвідомлює свої помилки. Чи зможуть Таня та Степан бути разом? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 38.

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