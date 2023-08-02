Video: Лікарка Ковальчук 38 серія дивитись онлайн від 02.08.2023
Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 38 від 02.08.2023 на сайті СТБ! Стан Степана вкрай важкий. Таня постійно чергує біля його ліжка й обіцяє, що буде завжди поруч з ним. Серце Стьопи зупиняється, і лікарі проводять реанімаційні заходи. Чи виживе він? Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 38.
У лікарні Таня знайомиться з батьком Степана й розповідає, що він позичав у нього гроші, щоб оплатити її операцію. Чоловік приголомшений. Він новими очима дивиться на сина й усвідомлює свої помилки. Чи зможуть Таня та Степан бути разом? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 38.
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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 37 серія від 02.08.2023