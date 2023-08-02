Серія 37 | 02.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 37 від 02.08.2023 на сайті СТБ! Між Сонею та Платоном знову непорозуміння. Соня ревнує Платона й не вірить, що він її не зраджує. Останньою краплею стає повідомлення з компроматом на Платона. Хто й навіщо хоче розлучити пару? Чи зможе Платон довести Соні щирість своїх почуттів? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023.

Степан потрапляє в лікарню в критичному стані. У нього алкогольне отруєння. Таня повідомляє лікарям, що в Стьопи генетичне несприйняття алкоголю, і цей фактор ускладнює лікування. Батько Степана хоче забрати сина в приватну клініку, проте Оксана забороняє транспортувати хворого в такогому тяжкому стані. Таня чергує біля Стьопи й сподівається, що він одужає. Це помічає Дмитро та починає її ревнувати. Яке непросте рішення він прийме? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 37.

Дивитись онлайн серіал Лікарка Ковальчук – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 36 серія від 01.08.2023