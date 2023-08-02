Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
Всі проєкти
ru
Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 37 серія дивитись онлайн від 02.08.2023

Серіал Лікарка Ковальчук 37 серія від 02.08.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Лікарка Ковальчук 37 серія вже на сайті СТБ
Дивіться також
Лікарка Ковальчук 37 серія дивитись онлайн від 02.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 40 серія дивитися онлайн від 02.08.2023

 Лікарка Ковальчук 37 серія дивитись онлайн від 02.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 39 серія дивитися онлайн від 02.08.2023

 Лікарка Ковальчук 37 серія дивитись онлайн від 02.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 38 серія дивитися онлайн від 02.08.2023

 Лікарка Ковальчук 37 серія дивитись онлайн від 02.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 36 серія дивитися онлайн від 01.08.2023
Лікарка Ковальчук Серія 37 Лікарка Ковальчук: 37 серія дивитися онлайн від 02.08.2023
Серія 37 | 02.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 37 від 02.08.2023 на сайті СТБ! Між Сонею та Платоном знову непорозуміння. Соня ревнує Платона й не вірить, що він її не зраджує. Останньою краплею стає повідомлення з компроматом на Платона. Хто й навіщо хоче розлучити пару? Чи зможе Платон довести Соні щирість своїх почуттів? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023.

Степан потрапляє в лікарню в критичному стані. У нього алкогольне отруєння. Таня повідомляє лікарям, що в Стьопи генетичне несприйняття алкоголю, і цей фактор ускладнює лікування. Батько Степана хоче забрати сина в приватну клініку, проте Оксана забороняє транспортувати хворого в такогому тяжкому стані. Таня чергує біля Стьопи й сподівається, що він одужає. Це помічає Дмитро та починає її ревнувати. Яке непросте рішення він прийме? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 37.

Дивитись онлайн серіал Лікарка Ковальчук – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 36 серія від 01.08.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати