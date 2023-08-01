Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
Всі проєкти
ru
Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 36 серія дивитись онлайн від 01.08.2023

Серіал Лікарка Ковальчук 36 серія від 01.08.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Лікарка Ковальчук 36 серія вже на сайті СТБ
Дивіться також
Лікарка Ковальчук 36 серія дивитись онлайн від 01.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 35 серія дивитися онлайн від 01.08.2023

 Лікарка Ковальчук 36 серія дивитись онлайн від 01.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 32 серія дивитися онлайн від 31.07.2023

 Лікарка Ковальчук 36 серія дивитись онлайн від 01.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 31 серія дивитися онлайн від 31.07.2023

 Лікарка Ковальчук 36 серія дивитись онлайн від 01.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 30 серія дивитися онлайн від 31.07.2023
Лікарка Ковальчук Серія 36 Лікарка Ковальчук: 36 серія дивитися онлайн від 01.08.2023
Серія 36 | 01.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 36 від 01.08.2023 на сайті СТБ!

Стефі розіб’є серце пацієнт, в якого вона закохалася, а згодом він візьметься пускати пил в очі іншій. Молодий чоловік вважає, що вміє затьмарювати розум жінкам і намагається увійти в довіру до нової пацієнтки, акторки Віолетти. Бажання використати жінку розпалює в ньому почуття азарту. Що задумав підступний орнітолог цього разу? Але чи вдасться йому обманути ще одну жінку в цій лікарні? Або ж цього разу неймовірним чином все повернеться проти нього? Дізнаєтесь у 36 серії медичного серіалу Лікарка Ковальчук 2023.

Між Максимом та Борисом продовжується битва за серце лікарки Ковальчук. Максим намагається переконати Оксану, що стосунки з його колишньою дружиною в минулому, а Борис і далі використовує нечесні методи й готовий йти навіть на підставу. Як далеко готовий зайти Борис, покаже серіал СТБ Лікарка Ковальчук 2023.

Дивитись онлайн серіал Лікарка Ковальчук – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 35 серія від 01.08.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати