Серія 36 | 01.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 36 від 01.08.2023 на сайті СТБ!

Стефі розіб’є серце пацієнт, в якого вона закохалася, а згодом він візьметься пускати пил в очі іншій. Молодий чоловік вважає, що вміє затьмарювати розум жінкам і намагається увійти в довіру до нової пацієнтки, акторки Віолетти. Бажання використати жінку розпалює в ньому почуття азарту. Що задумав підступний орнітолог цього разу? Але чи вдасться йому обманути ще одну жінку в цій лікарні? Або ж цього разу неймовірним чином все повернеться проти нього? Дізнаєтесь у 36 серії медичного серіалу Лікарка Ковальчук 2023.

Між Максимом та Борисом продовжується битва за серце лікарки Ковальчук. Максим намагається переконати Оксану, що стосунки з його колишньою дружиною в минулому, а Борис і далі використовує нечесні методи й готовий йти навіть на підставу. Як далеко готовий зайти Борис, покаже серіал СТБ Лікарка Ковальчук 2023.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 35 серія від 01.08.2023