Лікарка Ковальчук 36 серия смотреть онлайн от 01.08.2023

Серия 36 | 01.08.2023 | 2023

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Стефе разобьет сердце пациент, в которого она влюбилась, и позже он возьмется пускать пыль в глаза другой. Молодой человек считает, что умеет затмевать разум женщинам, и пытается войти в доверие к новой пациентке, актрисе Виолетте. Желание использовать женщину разжигает в нем чувство азарта. Что задумал коварный орнитолог на этот раз? И удастся ли ему обмануть еще одну женщину в этой больнице? Или же на этот раз невероятным образом все обернется против него? Узнаете в 36 серии медицинского сериала Лікарка Ковальчук 2023.

Между Максимом и Борисом продолжается битва за сердце Оксаны Ковальчук. Максим пытается убедить главную героиню, что отношения с его бывшей женой в прошлом, а Борис использует нечестные методы и готов идти даже на подставу. Как далеко готов зайти Борис, покажет сериал СТБ Лікарка Ковальчук 2023.

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