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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 35 серия смотреть онлайн от 01.08.2023

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Серия 35 | 01.08.2023 | 2023

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Журналист обращается в больницу за помощью для знакомой бабушки. После проведения медицинского обследования ее хотят выписать, но бабушка просит, чтобы ее оставили еще на несколько дней, пока она не сможет заехать в новую квартиру. Все дело в том, что пожилая женщина считает, что дома у нее поселились потусторонние силы, которые ее пугают. Журналисту удается узнать такое, от чего все будут в шоке… Что именно увидел парень в квартире бабушки, пока та была в больнице – покажет медицинский сериал Лікарка Ковальчук 2023 35 серия.

Тем временем, между Максимом и Борей продолжается борьба за благосклонность Оксаны. Стефа влюбляется по уши в пациента, который замыливает ей глаза. А Таня понимает, что что-то не так в их отношениях с Димой. Смотрите на сайте СТБ сериал Лікарка Ковальчук 2023 35 серия, чтобы все увидеть собственными глазами!

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Смотрите онлайн: сериал Лікарка Ковальчук 34 серия от 01.08.2023

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